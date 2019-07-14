Yıllık izin kaç gündür? Yıllık izin kullanılmazsa ne olur? İşte yıllık izin ücreti hesaplama. Çalışan iş akdinin fesih tarihine kadar istediği zaman iznini kullanabilir. Yani çalışanların kullanmadıkları izinleri zamanaşımına uğramıyor. Kullanılmayan izinlerin parası ödenmek zorunda. İzin hakkının yanması ise söz konusu değil. Özellikle 9 güne tamamlanan bayram tatillerinde bu durum izni uzatıyor. Düzenlemelere rağmen kullanılmayan izinler çalışanla işveren arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Memurların bir önceki yıldan daha önce kullanmadıkları izinleri yanıyor. Ayrıca kullanılmayan izinlerin parasının ödenmesi uygulaması da yok. 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) kıdemi olan memurun izni 20 gün, 10 yıldan fazla kıdemi olanların 30 gün. Burada da zaman aşımı diye bir durum yok. İşte izin hakları...
Yıllık izin kaç gündür? Yıllık izin kullanılmazsa ne olur? İşte yıllık izin ücreti hesaplama
Bazı kişiler izinlerine çıktı, bazıları ise izin hazırlığı yapıyor. Son düzenlemeler, kaç gün izin kullanabileceğini ya da istediği zaman izine çıkıp çıkamayacağını bilemeyenlerin elini rahatlattı. Yıllık izinlerde yapılan düzenleme ile birlikte bundan sonra ilki ‘10 gün’ olmak üzere sonraki tüm izinler birer gün bile kullanılabiliyor. Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında işçinin aldığı son maaş (En son brüt ücret) dikkate alınır. Yani yıllık izin ücreti üzerinden SGK Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintileri yapılır. T.C. Anayasa'sının 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 S. İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar açısından da önem arz etmektedir. Peki Yıllık izin kaç gündür? Yıllık izin kullanılmazsa ne olur? İşte yıllık izin ücreti hesaplama sayfamızda
- Altın yönünü yukarı çevirdi! İşte güncel fiyatlar
- İşsiz annelere müjde! Günde 80 lira ödeniyor
- Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.