Yıllık izin kaç gündür? Yıllık izin kullanılmazsa ne olur? İşte yıllık izin ücreti hesaplama. Çalışan iş akdinin fesih tarihine kadar istediği zaman iznini kullanabilir. Yani çalışanların kullanmadıkları izinleri zamanaşımına uğramıyor. Kullanılmayan izinlerin parası ödenmek zorunda. İzin hakkının yanması ise söz konusu değil. Özellikle 9 güne tamamlanan bayram tatillerinde bu durum izni uzatıyor. Düzenlemelere rağmen kullanılmayan izinler çalışanla işveren arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Memurların bir önceki yıldan daha önce kullanmadıkları izinleri yanıyor. Ayrıca kullanılmayan izinlerin parasının ödenmesi uygulaması da yok. 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) kıdemi olan memurun izni 20 gün, 10 yıldan fazla kıdemi olanların 30 gün. Burada da zaman aşımı diye bir durum yok. İşte izin hakları...