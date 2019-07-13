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uçtu!

2019, ’da ‘zirve yıl’ olacak. İlk 6 ayda sayısı, altın yıl olan 2018’e göre yüzde 21 oranında arttı, 1.5 milyonu aştı.

Kapadokya uçtu!
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırları, at, ATV motor ve sıcak hava balon turlarıyla tanınan , her yıl daha fazla yerli ve yabancı in ilgisini çekiyor. Kapadokya bölgesini bu senenin ilk 6 aylık döneminde ziyaret edenlerin sayısı, 'altın yıl' olarak kabul edilen 2018'e oranla yaklaşık yüzde 21 artarak 1 milyon 562 bin 617 kişiye yükseldi. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, bölge tarihinde en yoğun turizm döneminin 2018'de yaşandığını, ancak bu seneki verilerin tüm yılları geride bıraktığını söyledi. Dünyanın çeşitli yerlerinden turist geldiğini dile getiren , 2019'un sonuna kadar daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyoruz. Bu durum, 2020'nin daha iyi geçeceğinin habercisidir" dedi.

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