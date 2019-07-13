Doğal gençlik iksiri!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, salyangozlara zarar vermeden salyangoz sıvısı elde eden firma, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi işbirliği ile yaşlanma karşıtı etkileri bulunan serum geliştirdi. Yerli üretim olan yaşlanma karşıtı serum ile birlikte kozmetik sektöründe ithalatın azalması hedefleniyor. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe ve Doç. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi'nin yeni bir kozmetik ürünü geliştirmek üzere başlattığı işbirliğinin sonucu olarak üretilen jel serum, satışa sunulmaya hazırlanıyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitesanayi işbirliğini somutlaştıran projelerle gurur duyduklarını söyledi. Firmanın yaklaşık 3 yıldır yatırım yaptığını ve artık üretim aşamasına geçtiğini belirten Rektör Budak, "Bu Türkiye'de bir ilk" dedi. Firmanın ortaklarından Ali Karababa da "Ege Üniversitesi ile birlikte yüzde 97 oranında salyangoz sıvısı bulunan serum geliştirdik" dedi.
- Ekonomi
- 13.07.2019
- Gazete
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