TÜİK tarafından 2019 yılının ilk altı ayın enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur şimdi zamlı maaşların yatırılacağı tarihe odaklandı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.