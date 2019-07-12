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  • 13.07.2019 02:16
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 02:22

ne zaman ödenecek? ne kadar?

3 Temmuz tarihinde Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli vatandaşlar gözlerini nın ödeneceği tarihe çevirdi. Milyonlarca emekli şimdi merakla maaşların ödeneceği tarihi sorgulatıyor. Peki, ? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihler...

TÜİK tarafından 2019 yılının ilk altı ayın enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur şimdi zamlı maaşların yatırılacağı tarihe odaklandı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

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