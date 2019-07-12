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  • 12.07.2019 23:53
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 00:38

12 Temmuz yatan iller hangileri? ?

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde alan vatandaşlar hangi illerde bakım maaşlarının yattığını araştırmaya başladı. Hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara evinde bakan kişilere her ay devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, yatan iller hangileri?

12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günler evde bakım maaşları yatan illeri sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte cevabı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay ve Bolu'dan evde bakım maaşlarının yatırıldığında dair haberler geliyor. İller güncelledikçe haberimizin içinde yer alacak.

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