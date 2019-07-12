Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günler evde bakım maaşları yatan illeri sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte cevabı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar Aksaray, Kırklareli, Amasya, Edirne, Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Antalya, Hatay ve Bolu'dan evde bakım maaşlarının yatırıldığında dair haberler geliyor. İller güncelledikçe haberimizin içinde yer alacak.