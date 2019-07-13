Altın fiyatları son dakika... Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,37 artışla 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 1.738,00 lira oldu. Geçen hafta 411,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 425,00 liraya çıktı. Altın fiyatları, beklenti üstünde açıklanan ABD tüketici fiyatlarının Fed'in fazi kararını etkileyeceği endişleerinin azalmasıyla yükseldi. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

13 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (13 TEMMUZ)

13 Temmuz Cumartesi günü gram altın 259,84 liradan alınırken, 259,88 liradan satılıyor.