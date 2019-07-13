Dolarda son dakika harektliliği yaşanıyor. Haftanın son işlem gününe 5.68 civarından başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'e yaklaşırken, TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Dolar/TL 5.7780'e kadar yükseldikten sonra saat 16.57 itibarıyla 5.7520/5.7540 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 13 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5.7137

Satış: 5.7225

EURO

Alış: 6.4324

Satış: 6.4564