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  • 13.07.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 09:31

da son dakika gelişmesi! 13 Temmuz ve ne kadar? Güncel

son dakika... Haftanın başlangıçta sert yükselişe geçen dolar, ilerleyen günlerde Powell'in açıklamalarının ardından düşüşe geçmişti. Haftanın son işlem gününe 5.68 civarında başlayan , kademeli olarak yükselerek 5.78'i test etti. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 13 Temmuz güncel ...

Dolarda son dakika harektliliği yaşanıyor. Haftanın son işlem gününe 5.68 civarından başlayan dolar/TL, kademeli olarak yükselerek 5.78'e yaklaşırken, TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Dolar/TL 5.7780'e kadar yükseldikten sonra saat 16.57 itibarıyla 5.7520/5.7540 seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 13 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5.7137
Satış: 5.7225

EURO
Alış: 6.4324
Satış: 6.4564

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