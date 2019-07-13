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  • 13.07.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 09:57

ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2019 ne zaman açıklanacak?

2019 yılı 1. dönem ve 2. dönem bekçilik sınavı 13 Temmuz'da gerçekleştiriliyor. 1. dönem sınavı 09.00'da başladı. 2. dönem sınavı 14.00'de gerçekleştirilecek. sınava katılan adaylar, sınav soruları ve cevapları ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2019 ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2019 bekçilik alımı için uzun süredir sınava hazırlanan adaylar, bugün sınava tabi tutuluyorlar. 1. dönem ve 2. dönem olarak gerçekleştirilecek bekçilik sınavına katılan adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye başlayacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yayınlanan takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Bekçilik sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2019 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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