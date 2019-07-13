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15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz
15 Temmuz'da toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz yapılacak. Cumhurbaşkanı kararı ile 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 3. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

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