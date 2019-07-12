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  • 13.07.2019 08:00
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 08:09

'lerin ilk teslimatı sonrası Fitch'den skandal karar! 'nin kredi notunu düşürdü

, ’nin kredi notunu ''den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti. Kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Türkiye'nin 'dan aldığı 'lerin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

Fitch'den skandal Türkiye kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , 'nin kredi notunu indirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun ""den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin 'dan aldığı hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

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