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  • 12.07.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 18:57

İzmir Ödemiş kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

50 bin konut projesinde il il kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da kuralar yakın bir dönemde tamamlanıp listede yer alan isimler açıklanmıştı. Şimdi gözler İzmir'de yapılacak olan kura çekilişlerine çevrildi. Peki, Ödemiş kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

TOKİ İzmir Ödemiş kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de yapılacak kuralar için meraklı bekleyiş başladı. Birçok ilde kura çekilişleri tamamlanarak asil ve yedek listede yer alan vatandaşlar açıklandı. Konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuçlarını bekliyor.

TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Listede yer alan isimler TOKİ'nin resmi sitesinden ilan edilecek.

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