Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de yapılacak kuralar için meraklı bekleyiş başladı. Birçok ilde kura çekilişleri tamamlanarak asil ve yedek listede yer alan vatandaşlar açıklandı. Konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuçlarını bekliyor.

TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Listede yer alan isimler TOKİ'nin resmi sitesinden ilan edilecek.

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