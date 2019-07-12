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’daki 2 oteli için Katarlılar’la el sıkıştı

İstanbul’daki 2 oteli için Katarlılar’la el sıkıştı
SEBA İnşaat, Karaköy ve Dolapdere'de yer alan, 400 odalı iki otelin satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company () ile toplam 93 milyon euro üzerinden el sıkıştı. ARTIC, Karaköy'de Mumhane Caddesi üzerinde yer alan 135 odalı oteli JW Marriott Hotel Galataport, Dolapdere'de yer alan 265 odalı oteli ise Sheraton City Center markası ile işletecek. Satış anlaşmasına Seba İnşaat Üyesi Engin Keçeli ile ARTIC Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Faysal Bin Qassim Al Thani imza attı.

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