Hedefi dünya markası olmak

Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi Pro- Manage ile dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk, dünya markası olmayı hedefliyor. Türkiye'de Ar-Ge odaklı faaliyet gösterdiklerini belirten Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, Doruk'un aynı zamanda Chicago'da şirketi olduğunu bildirdi. Amerika'da üretim endüstrisini kuvvetlendirmek için kurulan Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü DMDII'ın Ar-Ge partneri olduklarını ifade eden Özden, "Bu yılı yüzde 250 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 12.07.2019
- Gazete
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