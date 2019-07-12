Bugünkü
Takvim

Hedefi dünya markası olmak

Hedefi dünya markası olmak
Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi Pro- Manage ile dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk, dünya markası olmayı hedefliyor. 'de odaklı faaliyet gösterdiklerini belirten Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, Doruk'un aynı zamanda Chicago'da şirketi olduğunu bildirdi. Amerika'da üretim endüstrisini kuvvetlendirmek için kurulan Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü DMDII'ın Ar-Ge partneri olduklarını ifade eden , "Bu yılı yüzde 250 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriHedefi dünya markası olmak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri