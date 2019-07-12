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  • 12.07.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 12:44

12 Temmuz sigara mı sonrası markaların güncel ! zammı sonrası

mı sonrasında güncel sigara fiyatları geçtiğimiz hafta Gelir İdare Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında sigara ve alkol fiyatlarında ÖTV oranında zam gelmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de hangi sigaraya ne kadar zam geldiği olmuştu. Firmalar ÖTV’de yapılan zamdan sonra yeni rakamlarını kamuoyu ile paylaşarak bu merakı giderdi. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0,42 liradan 0,4539 liraya yükseltildi. 1 paket sigaradaki ÖTV oranı 5,79 liradan 6,24 lira oldu. ÖTV üzerinden KDV de alındığı için vergi tutarı 55 kuruş arttı. Peki 12 Temmuz sigara zammı sonrası markaların güncel ! İşte

Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV zammı sonrasında fiyatlar değişti. Sigara tiryakilerinin en çok merak ettiği konuların başında da hangi sigaranın ne kadar olduğu. İşte son güncellemelere göre sigara fiyatları. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0,42 liradan 0,4539 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigaradaki ÖTV oranı 5,79 liradan 6,24 liraya tırmandı. ÖTV üzerinden KDV de alındığı için vergi tutarı 55 kuruş arttı.

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