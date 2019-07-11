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Tosyalı’dan üretim rekoru

Tosyalı’dan üretim rekoru
Tosyalı Holding bünyesinde, 'de üçüncü fazı devreye giren Tosyalı Algerie, 8 ay içinde üretimde bir rekora imza attı. Dünyanın en büyük DRI modülünün de devreye alındığı tesislerde günlük üretim rakamı 7 bin 700 tona ulaştı. Başkan ı Fuat Tosyalı, "Ülkemizde ve yurt dışında hammaddeden nihai boru üretimine kadar aynı çatı altında yapılanmış tek şirketiz" diye konuştu. 'nin demirçelik sektöründeki gücünü küresel arenada da hissedilebilir şekilde ortaya koyduklarını kaydeden Tosyalı, "Tosyalı Iron Steel Industry , 4 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle Cezayir'in en büyük çelik üreticisi. Bu yıl 150 bin ton ihracat planlıyoruz" dedi.

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