Banka güncel konut taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

Araba, konut ve bireysel kredi alacaklara güzel haber geldi. Konut, otomobil ve bireysel kredi faiz oranları düştü. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Yapı Kredi Bankası, garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının en son faiz oranlarını sizler için derledik.