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'tan toplantısı değerlendirmesi

Finans zirvesi
Hazine ve Maliye Bakanı , Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin () toplantısı hakkında açıklama yaptı. Albayrak, Küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ülkemize olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldık. Ayrıca, Ulusal Rating Kurumu konusunu, çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük" dedi.

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