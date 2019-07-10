İlk altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları netleşti. Memur maaşlarının zamlanması ve kamu işçilerinin maaşlarının zam görüşmelerinin devam etmesinin ardından asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2020 yılında yapılacak zammı merak etmeye başladı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam yapılacak. Ancak bu zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.