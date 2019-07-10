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  • 11.07.2019 01:41
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 02:06

zammı ne kadar olacak? ne zaman belli olacak?

TÜİK tarafından geçtiğimiz hafta Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. İlk altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Vatandaşlar aynı zamanda e zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. 2020 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İlk altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları netleşti. Memur maaşlarının zamlanması ve kamu işçilerinin maaşlarının zam görüşmelerinin devam etmesinin ardından asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2020 yılında yapılacak zammı merak etmeye başladı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 yılında asgari ücrete zam yapılacak. Ancak bu zam miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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