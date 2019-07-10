Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşa edilen sosyal konutların kura çekilişleri için heyecan başladı. Konutlar için başvuruda bulunan binlerce vatandaş TOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ MUĞLA FETHİYE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Muğla Fethiye Karaçulha 180 konut projesi kapsamında yer alan konutların kura töreni 10 Temmuz 2019 tarihinde Saat 18:00'de başlamak üzere Fethiye Belediye Başkanlığı "Özel Olgun Kültür Merkez'inde" noter huzurunda yapılacaktır.

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