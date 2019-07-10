Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 10.07.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 20:20

kura sonuçları açıklandı! İşte TOKİ Fethiye kura sonuçları isim listesi

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek sosyal konut projesinde kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdi birçok kişi nın açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Merakla beklenen TOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı. İşte TOKİ Fethiye kura sonuçları isim listesi...

TOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşa edilen sosyal konutların kura çekilişleri için heyecan başladı. Konutlar için başvuruda bulunan binlerce vatandaş TOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ MUĞLA FETHİYE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Muğla Fethiye Karaçulha 180 konut projesi kapsamında yer alan konutların kura töreni 10 Temmuz 2019 tarihinde Fethiye Belediye Başkanlığı Özel Olgun Kültür Merkez'inde noter huzurunda yapıldı.

TOKİ FETHİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı! İşte TOKİ Fethiye kura sonuçları isim listesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri