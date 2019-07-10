'Mercedes-Benz Türk StartUP' yarışmasının kazananları açıklandı

MERCEDES-BENZ TÜRK'ün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Mercedes-Benz Türk StartUP' yarışmasının kazananları düzenlenen törenle açıklandı. 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup'a toplamda 150 bin liralık para ödülü verildi. Türkiye'nin 43 ilinden 614 girişimcinin başvurduğu yarışmada büyük ödülü 'Sosyal Fayda' kategorisinde KompoRize ile Mustafa Kuyumcu, 'Teknoloji' kategorisinde SafeTech ile Fatma Ertürk ve 'Jüri Özel Ödülü' kategorisinde Tolkido ile Can Yıldız aldı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi. Sülün, "Şirketimizde startup ruhunu, yenilikçi düşünceyi, kooperatif bilinci getirmeyi hedefliyoruz. Tüm Daimler arasında bu merkezi kuran 5 ülkeden biri olduk" dedi.