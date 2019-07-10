En değerlı şehir istanbul

BRAND Finance ve Curiocity işbirliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan 'TURKEY METROPOL 30' araştırması, şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. 30 büyükşehir arasında 131.6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer alırken; 35.5 milyar dolarla Ankara, 24.2 milyar dolarla İzmir takip etti. İzmir'i 16 milyar 44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya izledi. Marka değeri en düşük olan ve en son sırada yer alan büyükşehir ise Van oldu. İstanbul, 100 üzerinden aldığı 88.6'lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir oldu.