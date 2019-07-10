KAMUDA çalışan yaklaşık 200 bin işçinin beklediği teklif geldi. İşçilerin taleplerini alan hükümet, ilk teklifini sundu. Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçilerinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi.

ENFLASYON FARKI DA VAR

Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, teklifle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Bir önceki sözleşmeyi 3 Temmuz 2017'de imzaladıklarını, ilk 6 ay yüzde 7.5, ikinci 6 ay yüzde 5 zam aldıklarını anımsatan Atalay, şunları kaydetti: "Sayın Bakan ve heyetinin verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 artış ve enflasyon." Görüşmeler; karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiriyor. Söz konusu sözleşmeler, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından önem taşıyor.

SENDİKALAR NE TALEP EDIYOR?

TÜRK-İŞ: En düşük ücret 3 bin 500 lira olsun. Tüm işçilere brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı verilsin.

HAK-İŞ: Brüt 4 bin 250 liradan az ücret kalmasın. Tüm işçilere seyyanen 360 lira iyileştirme yapılsın. Birinci 6 ay yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yansıtılsın.