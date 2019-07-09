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  • 10.07.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 02:25

SSK ve Bağ-Kur ? İşte o tarihler...

2019 yılının ilk altı ayının enflasyon rakamları 3 Temmuz günü TÜİK tarafından açıklandı. Emeklilere yüzde 5 oranında, memurlara ise yüzde 6 oranında zam gerçekleştirilecek. Şimdi 12 milyon emekli vatandaş SSK ve Bağ-Kur sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Haziran ayı enflasyon oranlarının 3 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Milyonlarca emekli vatandaş şimdi merakla maaşların ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli zamlı maaşları ne zaman ödenecek? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihler...

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Temmuz zamlarını öğrenen milyonlar, yeni maaşlarına da kavuşuyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni aylıkları ayın 17'sinden itibaren ödenecek.

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

Emekliler, hesaplarında, net maaşlarının yüzde 5.01 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi görebilecek.

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