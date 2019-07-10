TOKİ 50 bin konut projesinde kura sonuçları için heyecan başladı. TOKİ İzmir Selçuk ve Ödemiş ilçelerinde yapılacak sosyal konut çekilişlerinin ne zaman yapılacağı başvuru yapan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, TOKİ İzmir Selçuk ve Ödemiş kura çekilişleri ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevabı...

TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

İzmir'in Selçuk ilçesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü çekilecek.