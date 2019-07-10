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ücretli öğretmenlere müjde verdi, maaşlarda ciddi bir artış olacağını söyledi.

Ücretli öğretmene zam

TÜRKİYE'NİN ilk yerli ve milli ekonomi kanalı aPara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'nin ikinci konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. İstanbul'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Selçuk; eğitimciler, üniversite rektörleri, işadamları, birçok sektörün üst düzey temsilcisi, özel okul yöneticileri, bankacılar, gazeteciler ve reklam dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde bakanlığının çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Selçuk, eğitimi bir sorun değil çözüm olarak gördüklerini sorunları bitirecek metodlarının hazır olduğunu belirtti. Toplantıda soruları cevaplandıran , ücretli öğretmenlerin aldıkları maaşlar ve statüleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Ücretli öğretmenler ile ilgili iki aşamalı bir çalışma yürüyor. Öncelikle ekonomik açıdan bir iyileştirme yapacağız. Burada maaşlarda ciddi artış olacak. İkinci aşamada 92 bin öğretmen açığımız bulunuyor. Bu açığı kapattığımızda ücretli öğretmenlik sadece özel durumlarda düşünülecek."

YASA HAZIR
ÖĞRETMENLER için meslek yasası hazırlıklarıyla ilgili de Selçuk, şöyle konuştu: "Öğretmenlik meslek yasası hazır. Bunu sendikalar, ve diğer paydaşlarla paylaştık. Görüş ve önerilerini de alıyoruz. Onun da bir ekonomik maliyeti olacak. Çalışmalar son aşamada. En önemli kısım, bu konularda diğer bakanlıkların da desteği ve mutabakatı bulunuyor."

'nin sponsorluğunu , Vakıf Katılım, Borsa İstanbul, Torku, ve Korhan Varol Eğitim Merkezi yaptı.

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