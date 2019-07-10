TÜRKİYE'NİN ilk yerli ve milli ekonomi kanalı aPara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'nin ikinci konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. İstanbul'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Selçuk; eğitimciler, üniversite rektörleri, işadamları, birçok sektörün üst düzey temsilcisi, özel okul yöneticileri, bankacılar, gazeteciler ve reklam dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde bakanlığının çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Selçuk, eğitimi bir sorun değil çözüm olarak gördüklerini sorunları bitirecek metodlarının hazır olduğunu belirtti. Toplantıda soruları cevaplandıran Bakan Selçuk, ücretli öğretmenlerin aldıkları maaşlar ve statüleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Ücretli öğretmenler ile ilgili iki aşamalı bir çalışma yürüyor. Öncelikle ekonomik açıdan bir iyileştirme yapacağız. Burada maaşlarda ciddi artış olacak. İkinci aşamada 92 bin öğretmen açığımız bulunuyor. Bu açığı kapattığımızda ücretli öğretmenlik sadece özel durumlarda düşünülecek."

YASA HAZIR

ÖĞRETMENLER için meslek yasası hazırlıklarıyla ilgili de Selçuk, şöyle konuştu: "Öğretmenlik meslek yasası hazır. Bunu sendikalar, ve diğer paydaşlarla paylaştık. Görüş ve önerilerini de alıyoruz. Onun da bir ekonomik maliyeti olacak. Çalışmalar son aşamada. En önemli kısım, bu konularda diğer bakanlıkların da desteği ve mutabakatı bulunuyor."

Para Sohbetleri'nin sponsorluğunu Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Vakıf Katılım, Borsa İstanbul, Torku, Türk Telekom ve Korhan Varol Eğitim Merkezi yaptı.