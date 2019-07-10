11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında bulunan evde bakım maaşı bakiye takibi çeşitli yollar ile gerçekleştirilebiliyor. İşte 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar,SMS ile sorgulama gerçekleştiribiliyor. Sorgulamayaı yapmak için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS göndermek gerekiyor. Mesaj gönderilmesi durumunda 1 sms ücreti operatörünüz tarafından alınır. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Peki 11 Temmuz Perşembe e-devlet evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Temmuz ayı hasta bakım parası yatan iller