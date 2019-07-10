3600 ek gösterge yasası ile ilgili araştırmalarını sürdüren memurlar gelecek müjdeli haberi heyecanla bekliyorlar. 600 ek göstergenin yasalaşması durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Ek gösterge nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği belirtiliyor. 3600 ek göstergenin onaylanması durumunda ikramiyelerin en az 25 bin TL artması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Meclis'e geldi mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağını merak eden memurlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Ancak, 3600 ek göstergenin ne zaman Meclis'te görüşüleceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz net bir tarih bulunmuyor. Bilindiği üzere yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Tahminlere göre, ceza infaz düzenlemesinin tamamlanmasının ardından 3600 ek gösterge konusunun gündeme geleceği düşünülüyor.

Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

3600 ek gösterge konusu ile ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konular arasında yer alacağını bildirmişti.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.