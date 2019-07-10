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  • 10.07.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 14:22

Çarşamba e-devlet yatan iller! İşte Temmuz ayı

yatan iller! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli çalışmaları arasında bulunan evde bakım maaşı bakiye takibi çeşitli yollar ile gerçekleştirilebiliyor. İşte 10 Temmuz ! Evde bakım maaşı sorgulama için Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar,SMS ile sorgulama gerçekleştiribiliyor. Sorgulamayaı yapmak için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndermek gerekiyor. Mesaj gönderilmesi durumunda 1 sms ücreti operatörünüz tarafından alınır. İster sms isterseniz sistemi üzerinden emekli yapabilirsiniz. Peki 10 Temmuz Çarşamba e-devlet evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Temmuz ayı

10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller!

10 Temmuz Çarşamba e-devlet evde bakım maaşı yatan iller! İşte Temmuz ayı hasta bakım parası yatan iller. 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Temmuz ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşları araştırılan konular arasında bulunuyor. Evde bakım maaşlarına gerçekleştirilen zam sonrası bin 315 lira oldu. İşte 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

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