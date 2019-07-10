10 Temmuz Çarşamba e-devlet evde bakım maaşı yatan iller! İşte Temmuz ayı hasta bakım parası yatan iller. 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Temmuz ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşları araştırılan konular arasında bulunuyor. Evde bakım maaşlarına gerçekleştirilen zam sonrası bin 315 lira oldu. İşte 10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.