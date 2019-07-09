Vatandaşlara büyük müjde devletten geldi. Bu bağlamda yaşlılık 2022, evde bakım ve engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haber ile bu konulara açıklık getiriyoruz.
Vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek verilecek! İşte alma şartları
Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. 2022 yaşlılık aylığı evde bakım ve doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor.
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