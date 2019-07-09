Vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek verilecek! İşte alma şartları

Vatandaşlara büyük müjde devletten geldi. Bu bağlamda yaşlılık 2022, evde bakım ve engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haber ile bu konulara açıklık getiriyoruz.