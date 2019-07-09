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  • 10.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 13:55

Vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek verilecek! İşte alma şartları

Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. aylığı ve alım ​oldukça merak ediliyor. Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor.

Vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek! İşte şartlar

Vatandaşlara büyük müjde devletten geldi. Bu bağlamda yaşlılık 2022, evde bakım ve engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haber ile bu konulara açıklık getiriyoruz.

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