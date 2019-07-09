En fazla AVM Türkiye’de

AVRUPA'DAKİ alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2.6 milyon metrekarelik yeni arzla 168.1 milyon metrekareye ulaşırken, geçen yıl en yüksek arzın gerçekleştiği ülke 525 bin metrekareyle Türkiye oldu. Cushman&Wakefield tarafından hazırlanan 'Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu' başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, bu alanda Türkiye'yi 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa izledi.
- Ekonomi
- 09.07.2019
- Gazete
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