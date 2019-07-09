Teksaslı milyarder iş adamı Ross Perot 89 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi duyurdu. Amerikalı iş adamı Ross Perot, bağımsız aday olarak 1992'de ve kurduğu Reform Partisi'nin adayı olarak da 1996'da ABD başkanlık seçimlerine girmişti.
ABD'li milyarder Ross Perot hayatını kaybetti
Teksaslı milyarder iş adamı Ross Perot 89 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi duyurdu. Perot, bağımsız aday olarak 1992'de ve kurduğu Reform Partisi'nin adayı olarak da 1996'da ABD başkanlık seçimlerine girmişti.
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