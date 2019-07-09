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  • 09.07.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 19:01

'li milyarder hayatını kaybetti

Teksaslı milyarder hayatını kaybetti. haberini ailesi duyurdu. Perot, olarak 1992'de ve kurduğu 'nin adayı olarak da 1996'da başkanlık lerine girmişti.

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