Dolar son dakika... Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların sert faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla, dolar başlıca para birimleri karşısında üç haftanın zirvesine yakın işlem görüyor. İşlemcilerin sert faiz indirim beklentilerini azaltmaya devam edip etmeyecekleri belirlemek için Powell'ın yarından itibaren Kongre önünde yapacağı iki günlük konuşma yakından izlenecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 9 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7384

Satış: 5,7433

EURO

Alış: 6,4379

Satış: 6,4432