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  • 09.07.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:35

! 9 Temmuz ve oldu? İşte güncel

kuru ... dalgalı seyrini sürdürüyor. Dolarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi. Dolar endeksi hafif değişim göstererek Cuma günü gördüğü üç haftanın zirvesi olan 97.443'e yakın seviyede 97.374'te bulunuyor. Peki, bugün ve , kaç TL? İşte 9 Temmuz güncel ...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların sert faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla, dolar başlıca para birimleri karşısında üç haftanın zirvesine yakın işlem görüyor. İşlemcilerin sert faiz indirim beklentilerini azaltmaya devam edip etmeyecekleri belirlemek için Powell'ın yarından itibaren Kongre önünde yapacağı iki günlük konuşma yakından izlenecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 9 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7384
Satış: 5,7433

EURO
Alış: 6,4379
Satış: 6,4432

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