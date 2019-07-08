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  • 08.07.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 13:49

'den 'ndaki görev değişimi ile ilgili flaş açıklama

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'nda yaşanan görev değişimi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Muş yaptığı açıklamada görev değişiminin kanunlara uygun olduğunun altını çizerken, ilgili maddeyi de kamuoyu ile paylaştı.

Grup Başkanvekili Mehmet Muş gazetecilere açıklama yaptı. Son günlerde tartışılan 'ndaki görev değişimi ile ilgili de kamuoyunu aydınlatan Mehmet Muş, "değişim anayasaya aykırı" iddialarına yanıt verdi.

İşte Muş'un Merkez Bankası ile ilgili yaptığı açıklama:
Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. "Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler." Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir.

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