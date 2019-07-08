Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.07.2019 13:33
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 13:40

: Yeni ekonomi paketi maddeleri nelerdir? Yeni ekonomi paketi içeriğinde neler var?

: Grup Başkanvekili AK Parti'nin tarafından hazırlanan Yeni Ekonomi Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muş paket kapsamında varlık barışında sürenin 6 ay daha uzatılacağını açıklarken, klonlanmış telefonların da 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacağını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamaları şu şekilde devam etti. Bugün AK Parti olarak yeni bir teklif veriyoruz. Teklifimiz 32 maddeden oluşmaktadır. Bazı bilgiler vermek istiyorum. Zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez sı'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz dedi. Peki yeni ekonomi paketi maddeleri nelerdir? Yeni ekonomi paketi içeriğinde neler var? Tüm detaylar haberimizde.

Yeni ekonomi paketi maddeleri nelerdir?

Son Dakika Haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomide yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teklife göre varlık barışı 6 ay daha uzatılıyor. Yurt dışına çıkış harcı 15 TL idi, 50 TL'ye çıkarılmasını sunmuş bulunmaktayız. Klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içerisinde telefonları kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, 4 ay içerisinde bunlar kapatılacak ve vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bunlar entegre edilecektir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulan telefonlar hiçbir suretle iletişime açılmayacak şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon Dakika Haberi: Yeni ekonomi paketi maddeleri nelerdir? Yeni ekonomi paketi içeriğinde neler var?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri