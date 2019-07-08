: Yeni ekonomi paketi maddeleri nelerdir? Yeni ekonomi paketi içeriğinde neler var?

Son Dakika Haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomide yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Teklife göre varlık barışı 6 ay daha uzatılıyor. Yurt dışına çıkış harcı 15 TL idi, 50 TL'ye çıkarılmasını sunmuş bulunmaktayız. Klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içerisinde telefonları kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, 4 ay içerisinde bunlar kapatılacak ve vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bunlar entegre edilecektir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulan telefonlar hiçbir suretle iletişime açılmayacak şeklinde konuştu.