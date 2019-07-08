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  • 09.07.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:18

9 Temmuz yatan iller sorgulama!

Temmuz ayı ile birlikte evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlar evde bakım maaşları ne an ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Temmuz ayında evde bakım maaşlarının ayın ilk haftasından itibaren yatması bekleniyor.

2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları Temmuz ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Bu bağlamda evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

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