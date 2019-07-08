Pazarlık zamanı

Kamu çalışanlarının gözü Ankara'da... 200 bin kamu işçisi için toplu iş sözleşmesi pazarlıkları geçen hafta başlarken, Ağustos'ta da 3 milyon memur, 2 milyon memur emeklisinin ücret ve maaşlarında yapılacak artışı belirlemek için taraflar masaya oturacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikaların taleplerini alırken, adil bir sonuca varılacağını söyledi.
300 LİRA İYİLEŞTİRME
2019-2020'yi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için Türk-İş en düşük aylık brüt ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bu ücretlere 300 lira iyileştirme yapılmasını istedi. İlk 6 ay için yüzde 15, sonraki dönemde de 6 ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 refah payı talep etti. Taşeronların kapsama girmesini ve KİT'lerdekilere kadro verilmesini de istedi.
HAK-İŞ: 4.250 TL'YE ÇEKİLSİN
Bakan Selçuk, Cuma günü Hak-İş heyetini kabul etti. Hak-İş'in Selçuk'a sunduğu teklifte de brüt 4 bin 250 liranın altında ücret kalmaması talep edildi. Çalışanlara seyyanen aylık 360 lira iyileştirme yapılması, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılması istendi. Hak-İş, ek ödemelerin de Mayıs ve Eylül'de bin 250'şer lira olarak yapılmasını talep etti.
HAZAL ATEŞ
300 LİRA İYİLEŞTİRME
2019-2020'yi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için Türk-İş en düşük aylık brüt ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesini ve bu ücretlere 300 lira iyileştirme yapılmasını istedi. İlk 6 ay için yüzde 15, sonraki dönemde de 6 ayda bir enflasyon oranında artış ve yüzde 3 refah payı talep etti. Taşeronların kapsama girmesini ve KİT'lerdekilere kadro verilmesini de istedi.
HAK-İŞ: 4.250 TL'YE ÇEKİLSİN
Bakan Selçuk, Cuma günü Hak-İş heyetini kabul etti. Hak-İş'in Selçuk'a sunduğu teklifte de brüt 4 bin 250 liranın altında ücret kalmaması talep edildi. Çalışanlara seyyanen aylık 360 lira iyileştirme yapılması, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılması istendi. Hak-İş, ek ödemelerin de Mayıs ve Eylül'de bin 250'şer lira olarak yapılmasını talep etti.
HAZAL ATEŞ
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