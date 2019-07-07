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  • 08.07.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 02:21

ne zaman ödenecek? ?

3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Emekli zam oranının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli şimdi gözünü nın yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ?

Emekli zamlı maaşları ne zaman ödenecek?

Enflasyon rakamlarının 3 Temmuz tarihinde belli olmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Emeklilere yüzde 5 oranında, memurlara ise yüzde 6 oranında zam gerçekleştirilecek. Şimdi emekli vatandaşlar "Emekli zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yüzde 5.01 zamlı ödemeler SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-29 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

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