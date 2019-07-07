Enflasyon rakamlarının 3 Temmuz tarihinde belli olmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Emeklilere yüzde 5 oranında, memurlara ise yüzde 6 oranında zam gerçekleştirilecek. Şimdi emekli vatandaşlar "Emekli zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yüzde 5.01 zamlı ödemeler SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-29 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.