Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı veriliyor. Yüz binlerce vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önceleri üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor.