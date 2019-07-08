Altın fiyatları yatay seyrediyor. Altın güçlü ABD istihdam verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerinin hafiflemesine paralel olarak Cuma günkü sert düşüşün ardından gerilemeyi bugün de sürdürdü. Altının Cuma günü yüzde 1'in üzerinde düşen spot piyasadaki ons fiyatı bugün de yüzde 0.1 gerileyerek 1,398.75 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (8 TEMMUZ)

8 Temmuz Pazartesi günü gram altın 260,93 liradan alınırken, 260,97 liradan satılıyor.