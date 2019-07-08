Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.07.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:40

nda son dakika gelişmesi! 8 Temmuz , gram, çeyrek, fiyatı

son dakika... Ramazan Bayramı tatilinin ardından düğün sezonunun başlaması ile birlikte yoğun ilgi gören ziynet eşyalar arasında bulunan altın yatay seyrediyor. Yatırımcılar altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam İşte 8 Temmuz ...

Altın fiyatları yatay seyrediyor. Altın güçlü ABD istihdam verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerinin hafiflemesine paralel olarak Cuma günkü sert düşüşün ardından gerilemeyi bugün de sürdürdü. Altının Cuma günü yüzde 1'in üzerinde düşen spot piyasadaki ons fiyatı bugün de yüzde 0.1 gerileyerek 1,398.75 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (8 TEMMUZ)

8 Temmuz Pazartesi günü gram altın 260,93 liradan alınırken, 260,97 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 8 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri