Dolar kuru cuma gününü 5.63 seviyesinde kapattıktan sonra 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5.82'ye kadar yükseldi.8 Temmuz'a 5.75 lira seviyesinde başlayan dolar/TL, Merkez Bankası kararı sonrası yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Dolar ABD'de bu ay yapılması beklenen faiz artırımlarının beklendiği kadar yüksek olmayacağına işaret eden güçlü istihdam verisinin ardından geniş bantta değer kazandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7799

Satış: 5,7843

EURO

Alış: 6,4881

Satış: 6,4952

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.