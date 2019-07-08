Dolar kuru cuma gününü 5.63 seviyesinde kapattıktan sonra 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5.82'ye kadar yükseldi.8 Temmuz'a 5.75 lira seviyesinde başlayan dolar/TL, Merkez Bankası kararı sonrası yukarı yönlü seyir izlemeye başladı. Dolar ABD'de bu ay yapılması beklenen faiz artırımlarının beklendiği kadar yüksek olmayacağına işaret eden güçlü istihdam verisinin ardından geniş bantta değer kazandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,7799
Satış: 5,7843
EURO
Alış: 6,4881
Satış: 6,4952
Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması sonrası bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklandı.
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