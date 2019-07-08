Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.07.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:53

Temmuz ayı trafik ne kadar oldu? kaç para?

Zorunlu trafik sı hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı. Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Peki ne kadar oldu? kaç para?

Temmuz ayı trafik sigortası yeni ücretler ne kadar oldu? Zorunlu trafik sigortası teminatları kaç para? Zorunlu Trafik Sigortası'ndaki teminatlar 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yüzde 8-8.5 aralığında arttı. Böylece bir kaza anında 36 bin lira olan hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi. Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği, teminat tutarlarının otomatik güncellenmesine hükmetmişti. Bu kapsamda,yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTemmuz ayı trafik sigortası yeni ücretler ne kadar oldu? Zorunlu trafik sigortası teminatları kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri