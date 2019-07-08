Temmuz ayı trafik sigortası yeni ücretler ne kadar oldu? Zorunlu trafik sigortası teminatları kaç para? Zorunlu Trafik Sigortası'ndaki teminatlar 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yüzde 8-8.5 aralığında arttı. Böylece bir kaza anında 36 bin lira olan hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi. Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği, teminat tutarlarının otomatik güncellenmesine hükmetmişti. Bu kapsamda,yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı.