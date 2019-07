Zordaki esnafa kredi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken,"Diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli" dedi. Palandöken, esnafa sıfır faizli can suyu kredisinin en son 2008 yılında verildiğini hatırlattı. Palandöken, "Esnafımız elektrik, su, doğal gaz faturalarında esnafa özel bir tarife olmaması, vergiler, zincir marketler gibi birçok konuyla uğraşıyor. Özellikle şu dönemde bir can suyu kredisi esnafı büyük oranda rahatlatır. Kara liste nedeniyle esnaf krediye kolayca ulaşamıyor. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı yasası çıkartılmalı" dedi.