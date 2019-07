Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları;

KÜBA İLE KANSER TEDAVİSİ

Tedavi için yurt dışına çıkan vatandaşımızın azaldığını belirten Bakan Koca, "Küba ile kanser tedavisi konusunda görüşüldü. TUSEB ile hastalıklarda incelemer yapılacak" dedi. Gebelerde HIV taraması artırıldı. HIV öldüren bir virüs olmaktan çıktı. Tedavide ücret alınmıyor. Mahremiyet esas.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Şehir hastanelerinin önemine değinen Bakan Koca "Şehir hastaneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim dediği bir proje. 9 tane hastanemizi açtık. 10.'sunu ise önümüzdeki hafta Bursa'da açılacak. 1355 yataklı. Burada biz özellikle şunu yapmak istiyorum. Her geçen gün her ilde sağlık üssü olabilecek adına şehir hastanesi dediğimiz yapıları oluşturup. Buraya hastanın geliş şeklinin de belirlendiği hastaneleri hedefliyoruz. Hedef her ilde tedavinin yapılabilir olması ve hastanın başka bir ile sevk edilmesi durumunun olmamasını sağlamak. Her geçen gün şehir hastanelerinden memnuniyet artıyor. Örneğin Elazığ'da memnuniyet oranı yüzde 99 oranında. Bunu araştırmayı bağımsız bir kurum yapıyor." dedi.

Büyük yapıların olma zorunluluğu var. Dünya çapında hastane ölçekleri büyük. Uluslararası sağlık turizm için çok önemli. Sağlıkta 2019'da bütçe payı 157 milyar lira.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Sağlık ordusu 1 milyon 25 bin kişilik. Şiddet konusunda yasal düzenleme yapıldı. İfadeler ortamda alınacak. Yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor. Yasa beklentileri karşılayacak şekilde olacak.

SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAMI

Bu yıl içinde 29 bin 689 personel alımı olacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, ÖSYM bekleniyor. 12 bin personel alımı KPSS ile olacak, mülakat yok. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.

DOĞUM BİLDİRİM SİSTEMİ

Bebeğin kimliği eve, adrese gönderilecek.

OBEZİTEYLE MÜCADELE

63 obezite merkezimiz var. Bunu her geçen gün artırıyoruz. Sağlıklı beslenme kültürü çok önemli. Obezite hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük sorunu olmaya başladı. Bu bir çok hastalığı tetikleyen bir unsur. Tuz tüketimi yarıya indi, dünya standardı yakın. Sağlıklı yaşamı teşvik ediyoruz.

Türkiye'nin beslenme haritasını çıkarmış olduk. Gelecek ay beslenme haritamızı da basına açıklamış olacağız. Beslenme haritası ve beslenme konseyi çok önemli.