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  • 08.07.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 13:07

e var mı? 2020 ?

2018 yılında ise 21 Mart'ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen lilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş zammı yapıldı. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak.

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