Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş zammı yapıldı. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... 2019 yılının Ocak ayında yapılan zam tüm yıl için geçerli olacak, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacak.