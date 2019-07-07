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  • 07.07.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:26

Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Son dakika haberine göre dolar kurunun 5,60 TL seviyelerine kadar gerilemesi ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatında yaşanan düşüşün ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 15 kuruş indirim yapılması planlanıyor.

Araç sahiplerine müjde! Bir indirim daha geliyor

Dolar kurunun 5 TL 60 kuruşa kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak. Habertürk'ün haberine göre bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Geçen hafta benzine önce 27 kuruş zam yapıldı. Ardından dolar kurunun ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gerilemesi ile birlikte 12 kuruş indirim yapıldı.

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