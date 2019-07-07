Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor Son dakika haberine göre dolar kurunun 5,60 TL seviyelerine kadar gerilemesi ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatında yaşanan düşüşün ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 15 kuruş indirim yapılması planlanıyor.

Dolar kurunun 5 TL 60 kuruşa kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak. Habertürk'ün haberine göre bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Geçen hafta benzine önce 27 kuruş zam yapıldı. Ardından dolar kurunun ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gerilemesi ile birlikte 12 kuruş indirim yapıldı. TÜM MANŞETLER