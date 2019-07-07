Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.07.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 10:49

ları silinecek mi? Flaş gelişme!

ları silinecek mi, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi.

8 Temmuz KYK borcu affı geldi mi? Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları çok yakından ilgilendiren son dakika haberleri geldi. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Bu yaşanan flaş gelişmenin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar için Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM'ye kanun teklifi sundu. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. Peki, KYK borç erteleme olacak mı? KYK borçlarına af gelecek mi? KYK borçları silinecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKYK borçları silinecek mi? Flaş gelişme!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri