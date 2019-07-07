Paranın yeni patronu Uysal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 25 Temmuz'da yapılacak Para Politikası Kurulu'nda başkanlık koltuğuna Uysal oturacak. Murat Uysal ilk açıklamasında yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını ve bu çerçevede bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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