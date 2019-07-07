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  • 07.07.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 20:59

ne zaman iade edilecek? belli oldu mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından konut projeleri için kura çekilişleri devam ediyor. Birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. Başvuru sonuçlarına göre asil ve yedek listede adı yer almayan vatandaşlar ne zaman iade edilecek sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 50 bin konut projesinde kura çekilişleri devam ederken sonuçlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sonuçlara göre listede asil ve yedek listede ismi yer almayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

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