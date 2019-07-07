Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 50 bin konut projesinde kura çekilişleri devam ederken sonuçlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sonuçlara göre listede asil ve yedek listede ismi yer almayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.