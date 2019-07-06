İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR tarafından 25-28 Haziran tarihleri arasında başvurusu alınan Sosyal Çalışma Programı'nı kazanan öğrencilerin kaç ay çalışacakları belli oldu. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin katılabileceği SÇP'nin kura sonuçlarının açıklanması ile birlikte SÇP için bekleyiş başladı. Peki, SÇP başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlar, kaç ay sürecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

İŞKUR SÇP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sosyal Çalışma Programı'na başvuru yapan öğrenciler, kura sonuçlarını İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecekler. Aşağıdaki linkte tıklayarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsinz.

İŞKUR SÇP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÇP KAZANANLAR NE YAPACAK?

Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edilecek. Öğrenciliklerinin bitiminde gençlerin iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirebilecekler.